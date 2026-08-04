Carpano in salsa piccante, lo spettacolo conquista il pubblico di Valdilana

Nei giorni scorsi, nella splendida cornice del Santuario della Brughiera, la comunità di Valdilana ha vissuto una serata davvero speciale con lo spettacolo dal titolo "Carpano in salsa piccante!", capace di raccontare con ironia, leggerezza e grande coinvolgimento la straordinaria storia di Antonio Benedetto Carpano, originario di Bioglio, che alla fine del Settecento portò a Torino un'antica ricetta a base di erbe delle montagne biellesi, destinata a diventare il celebre Vermouth Carpano.

“La produzione della Compagnia Eleonora Frida Mino – Associazione Bonaventura, in collaborazione con ArsTeatrando, ha accompagnato il numeroso pubblico in un affascinante percorso teatrale itinerante, alla scoperta delle origini e della storia di una delle eccellenze più conosciute del nostro territorio – riporta l’amministrazione comunale di Valdilana - Un momento ricco di emozioni, cultura e divertimento, in cui un copione brillante e la straordinaria interpretazione degli attori hanno saputo conquistare e coinvolgere tutti i presenti. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno condiviso con noi questa bellissima serata, valorizzando insieme la storia, le tradizioni e l'identità del nostro territorio”.