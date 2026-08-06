Oropa: visite serali alla cupola del santuario

Proseguono ad agosto le visite guidate serali alla cupola della Basilica Superiore del Santuario di Oropa. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 8, 22 e 29 agosto, con partenza alle 21.

Accompagnati da guide abilitate, i partecipanti potranno approfondire la storia e l’architettura della basilica, ripercorrendo i progetti e le vicende che hanno portato alla realizzazione dell’edificio.

Il percorso prevede la salita in ascensore alla terrazza esterna, dalla quale sarà possibile osservare al crepuscolo il complesso monumentale e la cupola illuminata. La visita proseguirà sulla balconata interna, con una vista sul ciborio che sovrasta l’altare maggiore, opera di Gio Ponti.

Il ritrovo è fissato alle 20.45 davanti alla Basilica Superiore.