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Valle Elvo | 07 agosto 2026, 07:50

A Donato prosegue la mostra dedicata all’acqua: "Le nostre acque una ricchezza"

A Donato prosegue la mostra dedicata all’acqua: &quot;Le nostre acque una ricchezza&quot;

A Donato prosegue la mostra dedicata all’acqua: "Le nostre acque una ricchezza"

Prosegue la mostra “Chiare, fresche e dolci – Le nostre acque: una ricchezza”, realizzata dal Centro di Documentazione sulla Emigrazione in occasione dell’apertura estiva della Rete Museale Biellese 2026.

L’esposizione riunisce fotografie dell’archivio costituito da Gian Paolo Chiorino, promotore dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, e immagini raccolte negli anni dal sito museale di Donato. Il percorso documenta il ruolo dell’acqua nella vita quotidiana e nello sviluppo del territorio: dalle fontane e dai lavatoi pubblici ai torrenti frequentati dalle lavandaie, fino all’energia fornita da Elvo, Ingagna e Viona a mulini, officine e fabbriche.

La mostra approfondisce inoltre l’esperienza dell’idroterapia a Graglia, il progetto avviato a Donato all’inizio del Novecento e le iniziative di imbottigliamento che hanno portato le acque della valle oltre i confini locali.

G. Ch.

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