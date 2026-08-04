Alessandro Barbero all'Archivio di Stato di Biella: "Un ospite d'onore!"

Oggi un ospite d'eccezione è stato accolto a Biella: Alessandro Barbero, storico, scrittore e divulgatore tra i più conosciuti e apprezzati dal pubblico italiano, ha fatto visita all'Archivio di Stato.

Studioso di storia medievale e già professore ordinario all’Università del Piemonte Orientale, Barbero ha ricevuto nel 2026 il titolo di professore onorario dello stesso Ateneo.

Il personale dell’Archivio di Stato ha ringraziato il professore per la disponibilità, la gentilezza e la simpatia dimostrate durante la visita: "È stato un vero onore averlo nostro ospite!".