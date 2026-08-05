Biella investe su cultura ed eventi: ecco 50mila euro per le iniziative del territorio

La Giunta comunale di Biella ha approvato le linee guida 2026 per la concessione dei contributi ordinari e straordinari destinati a sostenere iniziative culturali, artistiche, turistiche e di animazione della città, dando così attuazione al regolamento comunale in materia di contributi, patrocinio e benefici economici.

L'amministrazione mette a disposizione 50.000 euro per i contributi ordinari: 25.000 euro saranno destinati ai progetti culturali e di valorizzazione del patrimonio cittadino, mentre altri 25.000 euro sosterranno eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica e animazione del centro storico e dei quartieri. L'obiettivo è favorire la nascita e la crescita di progetti di qualità, capaci di coinvolgere i cittadini, valorizzare il territorio e contribuire all'attrattività di Biella.

Tra gli indirizzi stabiliti dalla giunta, particolare attenzione sarà riservata alle iniziative gratuite, ai progetti con una forte ricaduta pubblica, alle proposte innovative e capaci di coinvolgere diverse generazioni di pubblico. Il contributo ordinario potrà arrivare fino a 3.000 euro per ciascuna iniziativa, con la possibilità di raggiungere 5.000 euro per un massimo di due progetti per ciascun settore che si distingueranno per qualità e rilevanza. L'amministrazione conferma inoltre la possibilità di utilizzare le ulteriori risorse disponibili sui capitoli di bilancio per contributi straordinari, co-progettazioni e accordi con gli enti del Terzo Settore, così da poter sostenere iniziative di particolare interesse che dovessero emergere nel corso dell'anno.

Il sindaco Marzio Olivero dichiara: “Questa amministrazione vuole essere al fianco di chi contribuisce a rendere Biella una città sempre più attrattiva. Dietro ogni evento, ogni iniziativa culturale e ogni progetto sul territorio ci sono persone che investono tempo, passione e idee. Il nostro compito è creare le condizioni perché queste realtà possano crescere, perché investire in cultura ed eventi significa rafforzare il legame con il territorio e valorizzare quella straordinaria rete di associazioni e soggetti che rappresenta una delle principali ricchezze della nostra città”

“Investire in progetti culturali significa rafforzare l’identità della nostra comunità e valorizzare il patrimonio storico e artistico della città – evidenzia il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sara Gentile. Oggi organizzare iniziative è sempre più complesso e dispendioso: attraverso questo bando vogliamo offrire alle lodevoli associazioni culturali del territorio uno strumento concreto in più. L’obiettivo è quello di promuovere attività che sappiano innovare e creare occasioni di partecipazione autentiche”

“Con questo provvedimento – sottolinea Edoardo Maiolatesi, assessore ad Eventi e Manifestazioni – vogliamo continuare a sostenere concretamente le tante associazioni e realtà che, con passione e competenza, contribuiscono a rendere Biella una città viva durante tutto l'anno. Eventi e manifestazioni che rappresentano un motore di socialità, di promozione del territorio e anche di sviluppo economico per le attività cittadine. Mettiamo a disposizione risorse certe, premiando la qualità dei progetti e la loro capacità di coinvolgere cittadini e visitatori”.

Nei prossimi giorni gli uffici predisporranno il bando che disciplinerà modalità e tempi di presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi ordinari 2026.