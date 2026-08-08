Crevacuore, mensa e scuolabus: domande entro il 31 agosto

Si avvicina il nuovo anno scolastico e le famiglie di Crevacuore sono chiamate a organizzarsi per tempo. Le domande per usufruire della mensa e dello scuolabus devono essere consegnate agli uffici comunali entro il 31 agosto 2026.

Il trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie. Il pagamento sarà suddiviso in due rate: la prima, di 65 euro, scadrà il 10 settembre; la seconda dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2027 e avrà un importo stabilito con il bilancio 2027. Non sono previste riduzioni per chi utilizza il servizio solo in parte.

Alla stessa data è fissata l’iscrizione alla mensa per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. Le famiglie potranno indicare i giorni nei quali intendono usufruire del servizio e segnalare eventuali allergie, intolleranze o particolari esigenze alimentari.

Per richiedere le agevolazioni previste occorre allegare l’attestazione Isee. I moduli devono essere consegnati nella sede comunale di via Garibaldi 14.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 015 768154 oppure scrivere a crevacuore@ptb.provincia.biella.it.