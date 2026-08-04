Calcio, una nuova sfida per Riccardo Leardi: il biellese guiderà l’Under 18 del Torino

Ci sarà anche un allenatore biellese nello staff tecnico del settore giovanile del Torino Football Club per la stagione sportiva 2026/27.

Si tratta di Riccardo Leardi che guiderà l’Under 18. 31 anni compiuti a Pasqua, 12 stagioni alle spalle nel ruolo di allenatore e collaboratore tecnico, con una passione smisurata per il calcio trasmessa da suo padre, Leardi è un volto noto nel mondo calcistico tra collaborazioni nei settori giovanili professionistici, con esperienze di livello in realtà importanti del panorama nazionale.

Tra le sue collaborazioni figurano la Biellese, il Città di Cossato, la Pro Vercelli, la Spal e recentemente la Primavera del Toro. Ora, una nuova avventura, sempre nel mondo granata.

Da lunedì scorso, 27 luglio, ha avuto inizio la preparazione estiva dell’Under 18 al Centro Sportivo Robaldo agli ordini di Leardi. Lo stesso sarà affiancato dal vice Andrea Canavese, assieme a Matteo Delle Fratte (collaboratore tecnico), Federico Zanettin (preparatore atletico), Lorenzo Cocchi (preparatore dei portieri), Mohammed Maher (match analyst), Emanuele Siano (dottore), Vito Donazzolo (fisioterapista) e Fabio Rolando (team manager).