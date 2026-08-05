L’addio del calcio a Franco Baresi, il ricordo di un tifoso biellese: “Ci lascia un'eredità di valori che non sarà dimenticata”

Il mondo del calcio si è raccolto per rendere omaggio a Franco Baresi, storico capitano e simbolo del Milan, protagonista di un'epoca indimenticabile e capace di lasciare un segno indelebile nella storia del football italiano e internazionale. A Milano, nella giornata di ieri, 4 agosto, tantissimi tifosi, ex compagni di squadra, dirigenti e istituzioni hanno voluto tributare l'ultimo saluto a una delle figure più amate del panorama sportivo.

Tra i messaggi di cordoglio c'è anche quello di Luca Carlo Rizzi, tifoso rossonero di Biella, che ha voluto ricordare il legame speciale che univa intere generazioni di sostenitori al numero 6 milanista. “Con Franco Baresi se ne va un'icona di un calcio che difficilmente tornerà – racconta - Per chi è cresciuto tifando Milan negli anni Ottanta e Novanta, il suo volto è legato ai primi ingressi a San Siro insieme ai propri padri, alle delusioni delle stagioni più difficili e alle straordinarie vittorie conquistate in Italia, in Europa e nel mondo”.

Secondo Rizzi, Baresi ha incarnato meglio di chiunque altro il significato del ‘milanismo’: “Un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri, capace di andare oltre i risultati sportivi e di trasformarsi in un esempio di fedeltà, passione e condivisione”. Senza dimenticare le qualità umane del capitano: “Ricordiamo solo la correttezza, la lealtà e la signorilità che gli hanno fatto guadagnare il rispetto non solo dei compagni di squadra ma anche degli avversari – evidenzia - Valori che l’hanno reso uno dei protagonisti più apprezzati del calcio mondiale”.

Un ricordo particolarmente caro ai tifosi biellesi risale al gennaio 2025, quando, su iniziativa del Milan Club Biella, Baresi fece visita alla Libreria Giovannacci di Biella. “In quell'occasione – racconta - si intrattenne con i sostenitori per foto, autografi e momenti di dialogo, dimostrando ancora una volta la disponibilità, la semplicità e l'umiltà che lo hanno sempre contraddistinto. Baresi ci lascia un patrimonio di insegnamenti sportivi e umani che continueranno ad essere un punto di riferimento per tutti noi. Per i tifosi del Milan SEI (6), oggi e per sempre, il nostro Capitano”.