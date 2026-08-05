Oropa, due concerti d’organo con Sebastiano Domina

La rassegna estiva dei Concerti d’Organo torna nella Basilica Antica del Santuario di Oropa con due appuntamenti affidati a Sebastiano Domina, in programma venerdì 7 e venerdì 14 agosto alle 21.

Le due serate proporranno programmi differenti, con musiche di Johann Sebastian Bach e di altri grandi autori della letteratura organistica europea, tra cui Mozart, Franck, Rheinberger, Boëllmann, Elgar e Mulet. Il concerto del 7 agosto comprenderà, tra gli altri brani, il Concerto in re minore BWV 596, la Toccata e Fuga in re minore BWV 565 e il Preludio e Fuga in mi minore BWV 548 di Bach.

Il 14 agosto saranno invece eseguiti il Preludio e Tripla Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552, la Fuga sul Magnificat BWV 733, la Suite Gothique di Boëllmann, la Fantasia in fa minore di Mozart e Tu es Petra di Mulet.

L’ingresso ai concerti è libero.