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Music Cafè | 05 agosto 2026, 08:20

Oropa, due concerti d’organo con Sebastiano Domina

Oropa, due concerti d’organo con Sebastiano Domina

Oropa, due concerti d’organo con Sebastiano Domina

La rassegna estiva dei Concerti d’Organo torna nella Basilica Antica del Santuario di Oropa con due appuntamenti affidati a Sebastiano Domina, in programma venerdì 7 e venerdì 14 agosto alle 21.

Le due serate proporranno programmi differenti, con musiche di Johann Sebastian Bach e di altri grandi autori della letteratura organistica europea, tra cui Mozart, Franck, Rheinberger, Boëllmann, Elgar e Mulet. Il concerto del 7 agosto comprenderà, tra gli altri brani, il Concerto in re minore BWV 596, la Toccata e Fuga in re minore BWV 565 e il Preludio e Fuga in mi minore BWV 548 di Bach.

Il 14 agosto saranno invece eseguiti il Preludio e Tripla Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552, la Fuga sul Magnificat BWV 733, la Suite Gothique di Boëllmann, la Fantasia in fa minore di Mozart e Tu es Petra di Mulet.

L’ingresso ai concerti è libero.

G. Ch.

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