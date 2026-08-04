Dorzano, Cavaglià, Roppolo e Viverone in pellegrinaggio al Santuario di Oropa FOTO

Giornata di fede e tradizione al Santuario di Oropa dove, nella giornata di domenica 2 agosto, si sono ritrovate le comunità di Dorzano, Cavaglià, Roppolo e Viverone.

Il pellegrinaggio ha riunito i cittadini dei quattro paesi in un momento di raccoglimento e partecipazione, accompagnato dalle musiche della Banda Musicale Filarmonica e dai canti del Coro Concentus.

L’iniziativa ha offerto anche un’occasione per rinsaldare i legami tra le comunità e mantenere vive tradizioni condivise: "Occasioni come questa ricordano quanto sia importante ritrovarsi, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità" si legge sui canali del Comune di Dorzano.