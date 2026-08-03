Vigliano campione di solidarietà, dai concerti solidali un aiuto all'Ospedale di Biella

Grazie alle libere offerte del pubblico che ha partecipato ai due concerti solidali organizzati dal Comune presso il teatro Erios di Vigliano Biellese, l’Associazione Amici dell’Ospedale, guidata dal dottor Leo Galligani, ha potuto raccogliere circa 3mila euro a favore dell'obiettivo di acquisizione di una PET/ TC per l’Ospedale di Biella.

I due eventi, con la musica di Michele Fenati e della sua band, sull’onda delle emozioni delle canzoni di Charles Aznavour e di Lucio Dalla e Lucio Battisti, non solo hanno coinvolto il pubblico e dato vita a due serate interessanti e partecipate ma si sono trasformati in un importante momento di sensibilizzazione e solidarietà.

"Siamo davvero lieti – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – che il pubblico abbia risposto in modo apprezzabile e convinto alle due iniziative solidali organizzate. Il progetto della PET per l’Ospedale di Biella ha cominciato a prendere forma e ogni donazione, come ci ha ben spiegato il presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale Galligani è di fondamentale importanza affinché i biellesi possano contare al più presto su uno strumento diagnostico capace di rilevare il comportamento delle nostre cellule e quindi di poter diagnosticare precocemente molte malattie, per primi i tumori. In occasione dei concerti del 26 giugno e 24 luglio, oltre ad ascoltare le intramontabili canzoni di Charles Aznavour, Dalla e Battisti, il pubblico ha contribuito con una libera offerta, nella consapevolezza dell’importanza del fine che andremo, tutti insieme a sostenere".

Conclude il dottor Galligani: "Ringrazio il Comune di Vigliano e il sindaco Vazzoler per aver scelto di destinare i fondi delle due serate musicali alla nostra associazione: cultura e beneficenza si integrano bene. L’acquisizione della PET è il futuro e completa il livello qualitativo raggiunto con la recente tecnologia messa a disposizione delle nostre professionalità d’eccellenza. Le informazioni, che solo la PET può dare a questo punto della malattia, possono essere completamente sfruttate a vantaggio dei pazienti. Oggi molti arrivano alla necessità di questa indagine e solo di questa. Non possiamo rinunciare alla possibilità di interrompere evoluzioni patologiche, una volta esiziali che oggi invece si presentano. Sono circa 1000 i biellesi che annualmente ne abbisognano e che debbono cercarsi questo luogo della residua speranza".

Con queste iniziative il Comune ha, di fatto, avviato la campagna raccolta fondi dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella a favore dell’acquisizione della PET/TC per l’Ospedale di Biella.