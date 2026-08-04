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Valle Cervo | 04 agosto 2026, 06:50

Tavigliano, via libera al regolamento per le fototrappole: uno strumento per contrastare l'abbandono dei rifiuti

In fase di predisposizione un progetto più ampio dedicato alla videosorveglianza, con l’obiettivo di incrementare il numero delle telecamere da posare in paese.

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Tavigliano, via libera al regolamento per le fototrappole: uno strumento per contrastare l'abbandono dei rifiuti (foto generata con l'IA)

Si è riunito lo scorso giovedì, 23 luglio, il consiglio comunale di Tavigliano. Tra i punti più significativi, approvati e discussi durante la seduta, figura il regolamento che disciplina l'utilizzo delle fototrappole, uno strumento pensato per contrastare in maniera più efficace il fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti e contribuire al decoro del paese. 

A darne notizia il sindaco Marco Lamantia: “Attualmente il Comune dispone di due dispositivi, messi a disposizione da Cosrab, destinati al monitoraggio delle aree maggiormente interessate dagli abbandoni. L'obiettivo è individuare e sanzionare i responsabili di tali iniziative, scoraggiando tutti quei comportamenti che danneggiano il nostro territorio”. 

L'amministrazione comunale guarda però già oltre. “L'intenzione è quella di incrementare in futuro il numero delle fototrappole per maggiori controlli - spiega il primo cittadino – Sono temi particolarmente sentiti che vanno affrontati con la serietà che meritano”. 

Parallelamente è in fase di predisposizione un progetto più ampio dedicato alla videosorveglianza. “L'obiettivo? Potenziare il sistema di controllo del territorio attraverso l'installazione di nuove telecamere e il rinnovamento dell'impianto esistente – sottolinea Lamantia – Tale piano consentirà al Comune di partecipare ai prossimi bandi di finanziamento destinati alla sicurezza urbana. Con queste iniziative, puntiamo a rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, promuovendo una maggiore tutela dell'ambiente e una più efficace vigilanza del nostro paese”.

g. c.

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