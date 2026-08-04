Tavigliano, via libera al regolamento per le fototrappole: uno strumento per contrastare l'abbandono dei rifiuti

Si è riunito lo scorso giovedì, 23 luglio, il consiglio comunale di Tavigliano. Tra i punti più significativi, approvati e discussi durante la seduta, figura il regolamento che disciplina l'utilizzo delle fototrappole, uno strumento pensato per contrastare in maniera più efficace il fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti e contribuire al decoro del paese.

A darne notizia il sindaco Marco Lamantia: “Attualmente il Comune dispone di due dispositivi, messi a disposizione da Cosrab, destinati al monitoraggio delle aree maggiormente interessate dagli abbandoni. L'obiettivo è individuare e sanzionare i responsabili di tali iniziative, scoraggiando tutti quei comportamenti che danneggiano il nostro territorio”.

L'amministrazione comunale guarda però già oltre. “L'intenzione è quella di incrementare in futuro il numero delle fototrappole per maggiori controlli - spiega il primo cittadino – Sono temi particolarmente sentiti che vanno affrontati con la serietà che meritano”.

Parallelamente è in fase di predisposizione un progetto più ampio dedicato alla videosorveglianza. “L'obiettivo? Potenziare il sistema di controllo del territorio attraverso l'installazione di nuove telecamere e il rinnovamento dell'impianto esistente – sottolinea Lamantia – Tale piano consentirà al Comune di partecipare ai prossimi bandi di finanziamento destinati alla sicurezza urbana. Con queste iniziative, puntiamo a rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo, promuovendo una maggiore tutela dell'ambiente e una più efficace vigilanza del nostro paese”.