Sala Biellese, la festa di Bornasco verso il gran finale: questa sera cena e musica FOTO

Si avvia alla conclusione la festa patronale della Madonna della Neve a Bornasco, frazione di Sala Biellese. Dopo tre giornate di appuntamenti, la manifestazione organizzata dall’Arci Amici di Bornasco terminerà questa sera, lunedì 3 agosto, nell’area attrezzata del padiglione feste.

Il caldo non ha scoraggiato la partecipazione e il bilancio degli organizzatori è positivo. "La festa è riuscita benissimo e la gente non si è lasciata fermare dalle alte temperature – racconta la sindaca Stefania Massera –. L’aspetto più bello e importante è la collaborazione tra i volontari dell’Arci: dai più giovani ai più anziani, non manca mai la voglia di stare insieme e sorridere. I tanti sacrifici sono stati ripagati dalla gratitudine per aver regalato momenti indimenticabili, nel segno di un’amicizia che ci rende una grande famiglia".

Da venerdì 31 luglio il programma ha proposto gastronomia, musica, ballo e occasioni di incontro. Tra gli appuntamenti del fine settimana anche il torneo di calcetto “A Baraonda in amicizia” e il 9° Raduno di auto e moto d’epoca, con il percorso lungo le strade della Valle Elvo.

Quella del 2026 è la prima edizione organizzata dopo la riqualificazione dell’area, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Banca Simetica nell’ambito del bando “Spazio alla Comunità”. L’intervento ha consentito di restituire alla collettività uno spazio destinato agli incontri e alle iniziative locali.

L’ultimo appuntamento è fissato per questa sera alle 20 con la tradizionale cena a base di panissa e coregone, proposta con menù fisso. A seguire, nel padiglione coperto, si ballerà con la Vanna Isaia Band.

Per informazioni: Max, 339 5822423; Ivana, 333 8575393; Mauro, 333 6351268.