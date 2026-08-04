Rosazza, domenica di festa a Beccara per San Defendente FOTO

Domenica scorsa, 2 agosto, a Beccara, come da tradizione, si è festeggiato San Defendente nell' Oratorio della frazione di Rosazza. La funzione, officiata da don Paolo Santacaterina e seguita da molti fedeli, è stata arricchita da un pregevole accompagnamento musicale da parte del coro di San Giuseppe di Vigliano.

Dopo la celebrazione eucaristica, la classica foto di rito sulla scalinata con la punta del "Becco" sullo sfondo, seguita dal mercatino, il rinfresco e la vendita dei biglietti della lotteria.