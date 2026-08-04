Candelo da record, boom di presenze nei centri estivi: +47% di iscrizioni rispetto al 2025

Un’estate all’insegna della partecipazione e della condivisione: si è chiusa con ottimi risultati la stagione dei centri estivi a Candelo, testimoniando la vivacità di una comunità che fa rete per sostenere le famiglie e offrire esperienze di crescita e di aggregazione.

La serata conclusiva del centro estivo organizzato presso l’oratorio ha offerto l'immagine di questo successo: una sala gremita, sorrisi e la gioia di aver vissuto settimane straordinarie. I dati parlano chiaro: +47% di bambini iscritti rispetto al 2025, per un totale di 174 partecipanti. Un risultato che non è frutto del caso ma di una sinergia virtuosa e costante tra l'amministrazione comunale e la parrocchia.

Felice il sindaco Paolo Gelone: “I numeri registrati quest'estate e la splendida partecipazione di famiglie e bambini testimoniano la vitalità di Candelo e la bontà del percorso condiviso con il nostro don Simone: la sua è una presenza importante, attiva, concreta, e a nome della comunità lo ringrazio. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere e alimentare questa sinergia virtuosa, perché dedicare attenzioni ai più piccoli significa investire sul futuro e sulla coesione dell'intero paese”.

Questa fortunata alleanza dimostra come, quando le realtà del territorio uniscono le forze, i frutti non tardano ad arrivare. Il successo della proposta si inserisce in un'offerta estiva che ha visto protagonista anche il centro estivo della Scuola Materna, anch'esso fondamentale punto di riferimento per il territorio, che nel 2026 ha avuto ben 53 iscritti.

Anche Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione, conferma: “Vedere la nostra comunità così viva e partecipe è la conferma più bella del lavoro svolto. La riuscita di questa stagione estiva è frutto di una forte alleanza tra Comune, parrocchia e scuole. Un ringraziamento speciale va a don Simone, a tutti i suoi collaboratori, a tutti gli educatori, ai volontari, agli animatori e a tutti coloro che si sono spesi senza risparmiarsi, garantendo un'offerta inclusiva, di qualità e il più possibile vicina alle esigenze delle famiglie candelesi”.

Il bilancio di questa stagione estiva si chiude dunque sotto il segno della positività e della coesione. L’auspicio dell'amministrazione e degli enti promotori è di fare tesoro di questo straordinario slancio comunitario, continuando a lavorare fianco a fianco.