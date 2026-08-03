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Circondario | 03 agosto 2026, 07:30

Vigliano, ecco il percorso di informatica per la terza età

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Vigliano, ecco il percorso di informatica per la terza età (foto di repertorio)

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L'Associazione Auser Provinciale di Biella, con il supporto del Comune e dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, visto il risultato positivo del corso di informatica per la terza età, tenuto nel periodo aprile-giugno 2026, propone un nuovo percorso gratuito di 10 lezioni che si terranno nel periodo da ottobre a dicembre 2026, sempre il giovedì con orario 14.30-16.30. Il docente sarà il professor Daniele Donis Lacidogna.

Le lezioni si terranno presso la Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri". Ogni partecipante porterà ed userà il proprio pc, tablet o smartphone. Il corso rientra in un ampio progetto digitale dell'Associazione Auser ed è finanziato dall' Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. 

Per informazioni: 331 168 0136.  

Redazione g. c.

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