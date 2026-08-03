Vigliano, ecco il percorso di informatica per la terza età

Sei pensionato? Vuoi avvicinarti al mondo digitale, o comprendere meglio come utilizzare internet, i social, i portali istituzionali sul web?
L'Associazione Auser Provinciale di Biella, con il supporto del Comune e dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese, visto il risultato positivo del corso di informatica per la terza età, tenuto nel periodo aprile-giugno 2026, propone un nuovo percorso gratuito di 10 lezioni che si terranno nel periodo da ottobre a dicembre 2026, sempre il giovedì con orario 14.30-16.30. Il docente sarà il professor Daniele Donis Lacidogna.
Le lezioni si terranno presso la Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri". Ogni partecipante porterà ed userà il proprio pc, tablet o smartphone. Il corso rientra in un ampio progetto digitale dell'Associazione Auser ed è finanziato dall' Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.
Per informazioni: 331 168 0136.