A Candelo torna il Borgo dei Desideri

Nella magica notte di San Lorenzo, Candelo si prepara ad accogliere cittadini, visitatori e appassionati del cielo per l'edizione 2026 de "Il Borgo dei Desideri", evento promosso a livello nazionale dall'Associazione "I Borghi più Belli d'Italia".
Lunedì 10 agosto, con ritrovo fissato alle 21.15 presso l'ingresso del Ricetto Medievale, i partecipanti potranno vivere un'esperienza speciale a caccia di costellazioni e stelle cadenti. A guidare il pubblico gli esperti dell'Unione Biellese Astrofili, che metteranno a disposizione la loro competenza e strumentazione per svelare i segreti del cielo estivo.
Per rendere la serata ancora più speciale, a tutti i partecipanti verrà consegnato un cappellino personalizzato dell'evento in omaggio (fino ad esaurimento scorte). Siete tutti invitati a scrivere un desiderio: il testo più bello ed emozionante selezionato dalla giuria a livello nazionale si aggiudicherà una Smartbox per un weekend di soggiorno per due persone in uno dei borghi aderenti alla rete.
Commenta il sindaco Paolo Gelone: “Il Borgo dei Desideri è un altro appuntamento importante per Candelo in questa estate 2026. Un'iniziativa gratuita che coniuga natura, cultura, divulgazione scientifica. Ringrazio l'Unione Biellese per la collaborazione e invito tutti a vivere insieme la magia della notte di San Lorenzo”.
Per informazioni: 0152535146 o email: ufficiocultura@comunedicandelo.it