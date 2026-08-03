Nuove regole per i rifiuti indifferenziati a Ronco Biellese: ecco i contenitori dedicati a pannolini e pannoloni

Dallo scorso 1° luglio, nel comune di Ronco Biellese, i rifiuti indifferenziati saranno raccolti con cadenza quattordicinale.

Sul territorio sono stati posizionati i contenitori per la raccolta di pannolini e pannoloni. I bidoni sono stati attualmente collocati nei punti di largo Gagliazzo e nei parcheggi di via Libertà (fine strada comunale), via Roma (di fronte al distributore di carburante), via IV Novembre (frazione Uglione), via Quintino Sella (lavatoio) e via Piave (vicino a frazione Veggio). I contenitori sono chiusi a chiave.

Le famiglie che hanno necessità di conferimento negli appositi cestini possono ritirare le chiavi presso l’ufficio tecnico nei seguenti orari: dalle 9 alle 12 di ogni mercoledì o dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30 di ogni giovedì.

In alternativa si può richiedere un appuntamento telefonando al numero 015.461085 (interno 3).