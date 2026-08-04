Hype integra BANCOMAT Pay e rafforza il proprio wallet per i pagamenti digitali

Hype, l’app per gestire denaro e pagamenti da smartphone, rafforza la propria offerta nei pagamenti digitali integrando BANCOMAT Pay, il servizio che consente di scambiare denaro e pagare in modo rapido, comodo e sicuro. Grazie all’integrazione, i clienti Hype hanno a disposizione una nuova soluzione in app per inviare e richiedere denaro in tempo reale e, a breve, anche per effettuare pagamenti sia online che nei negozi fisici.

Per i trasferimenti basterà semplicemente utilizzare il numero di telefono del destinatario, associato al conto di pagamento e quindi senza dover ricorrere all’Iban, avendo così la possibilità di scambiare denaro in maniera istantanea non solo con altri clienti Hype, ma anche con una platea più ampia di persone che hanno attivato il servizio. BANCOMAT Pay è integrato direttamente nell’app Hype, all’interno della sezione “Scambia denaro”, e può essere utilizzato in pochi semplici passaggi, senza costi aggiuntivi.

Per i pagamenti nei negozi convenzionati, invece, sarà sufficiente inquadrare il QR code mostrato dall’esercente e confermare la notifica ricevuta direttamente sul proprio cellulare, mentre per gli acquisti online basterà inserire il numero di telefono associato al conto di pagamento e autorizzare l’operazione tramite notifica dal proprio smartphone.

L’integrazione di BANCOMAT Pay conferma la strategia di Hype di arricchire sempre più la propria offerta di soluzioni di pagamento, contraddistinte da immediatezza, semplicità e sicurezza. Una scelta in linea con le esigenze dei clienti: secondo una survey condotta internamente, oltre l’85% considera infatti l’istantaneità dei pagamenti un requisito molto importante per gestire eventuali imprevisti con maggiore tranquillità, ricevere conferma immediata dell’accredito, monitorare il saldo in tempo reale e risparmiare tempo.

Con queste nuove funzionalità, Hype semplifica ulteriormente pagamenti, invio e richiesta di denaro anche verso chi utilizza servizi diversi, offrendo ai clienti uno strumento immediato, accessibile direttamente dall’app e pensato per rendere le operazioni quotidiane più rapide e pratiche.