Candelo, cambi in giunta: Vallera entra, Pizzoglio resta in consiglio e diventa capogruppo

Il sindaco di Candelo Paolo Gelone apre il mese di agosto con una modifica nella composizione della giunta comunale. Alberto Pizzoglio lascia l'incarico di assessore, mantenendo il ruolo di consigliere comunale, mentre entra in giunta Erika Vallera. Pizzoglio continuerà a far parte del consiglio e seguirà, come consigliere delegato, i rapporti con l'ASL e l'informatica, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in questi anni.

La delega ai trasporti pubblici torna in capo al sindaco mentre Vallera assume quelle a turismo green e valorizzazione della Riserva Naturale della Baraggia, tutela degli animali e cimitero, mantenendo anche le deleghe a pari opportunità e parità di genere e alla comunicazione, già seguite nel ruolo di consigliera. Contestualmente cambia anche la guida del gruppo consiliare di maggioranza "Candelo nel Cuore": Pizzoglio diventa il nuovo capogruppo, subentrando a Vallera.

"Questo avvicendamento consente a Pizzoglio di ridurre il proprio impegno amministrativo, senza rinunciare al contributo che continuerà a garantire come consigliere comunale e capogruppo della maggioranza – dichiara Gelone – Lo ringrazio sinceramente per il lavoro svolto in questi anni come assessore e per aver scelto di proseguire il suo percorso amministrativo al servizio della comunità. Allo stesso tempo dò il benvenuto in giunta a Vallera. Le competenze professionali e istituzionali maturate nel corso degli anni rappresentano una risorsa utile per questa fase del mandato. Ho inoltre voluto istituire una nuova delega dedicata al turismo green e alla valorizzazione della Baraggia, con l'obiettivo di dedicare maggiore attenzione a un patrimonio naturale che rappresenta uno degli elementi distintivi di Candelo e che può offrire ulteriori opportunità di sviluppo sostenibile e di promozione del territorio."

"Proseguirò il mio impegno in consiglio – spiega Pizzoglio – perché credo che, in questo diverso ruolo, potrò continuare a dare il mio contributo, sostenendo con convinzione l'azione amministrativa del gruppo di maggioranza Candelo nel Cuore, con un impegno più compatibile con le esigenze personali e familiari. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata, la giunta e il consiglio per la collaborazione di questi anni."

Vallera, avvocata, presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Biella e Consigliera di Parità della Provincia di Biella, affianca all'attività professionale un'esperienza istituzionale maturata negli anni anche come presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Un percorso che rappresenta un patrimonio di competenze utile ad affrontare le deleghe che le vengono affidate.

“Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara Vallera. – Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata. Le deleghe che mi vengono affidate sono diverse tra loro ma accomunate da un filo conduttore: la cura del territorio e della comunità. La nuova delega al turismo green e alla valorizzazione della Baraggia rappresenta un'opportunità per promuovere un patrimonio ambientale di grande valore, lavorando in sinergia con le realtà del territorio per favorirne una fruizione rispettosa e una conoscenza sempre più ampia. Allo stesso modo continuerò a seguire con impegno i temi delle pari opportunità e della comunicazione, affinché siano strumenti capaci di coinvolgere la cittadinanza e rafforzare la partecipazione alla vita della comunità. Mi impegnerò perché ogni delega affidatami possa tradursi in azioni concrete e utili per Candelo".