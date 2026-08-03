Calcio, un rinforzo per la difesa: a Cossato arriva Rossano Pelle

Il Città di Cossato annuncia di aver raggiunto l'accordo con Rossano Pelle, che entrerà a far parte della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 2026/27.

Classe 2008, è un difensore duttile e di prospettiva, cresciuto nel settore giovanile della Biellese, società con la quale ha completato il proprio percorso formativo fino alla Juniores Nazionale.

“Per lui si apre ora una nuova e importante sfida: l'approdo nel calcio dei grandi, con la maglia del Città di Cossato – recita la nota - Benvenuto Rossano”.