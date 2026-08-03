Fumne in Valle Cervo tra passeggiate e laboratori creativi

Laboratori, incontri e momenti di convivialità. È quanto prevede Fumne, l’appuntamento giunto alla seconda edizione, in programma dalle 10 alle 18 di domenica 9 agosto, a Piaro, assieme alla realtà di Forgnengo, nel comune di Campiglia Cervo.

Come riportato dagli organizzatori, l’obiettivo è di unire con una bella camminata, organizzata dalla guida escursionistica Fiorella Gea Giarrizzo (per informazioni: 340.8733869) le due frazioni, visitandole e immergendosi a pieno nell'evento.

Quest'anno il filo conduttore è la passione, che le fumne della Valle Cervo di un tempo, cioè le siunere, mettevano nel lavoro di tutti i giorni: dalla raccolta del fieno in alta montagna alla gestione della famiglia e tanto altro. Tutto ciò si trasformerà in artigianato, capacità artistiche, laboratori, scrittura e molto altro, tutto da scoprire.

In locandina, il programma dettagliato.