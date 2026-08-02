Calcio, primo test per la Biellese: amichevole con la selezione mista della Juventus

Primo test della preparazione estiva per la Biellese. La prima squadra è scesa ieri in campo sui campi dell’Allianz Training Center di Vinovo per un’amichevole disputata su due tempi regolamentari. L’avversaria una selezione mista della Juventus, formata da elementi della Primavera e della Next Gen.

Mister Luca Prina ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione, compresi i giovani del Settore Giovanile aggregati al gruppo durante la preparazione. La squadra è scesa in campo dal primo minuto con Ghisleri, Bottone, Brancato, Pavan, Caselli, Bianchi, Di Cesare, Mindruta, Sangiorgio, Beltrame e Naamad. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Franco Baresi.

Al termine della gara, il tecnico bianconero si è espresso così: “Buonissimo allenamento, siamo soddisfatti. È stata un’esperienza positiva poter affrontare la selezione mista della Juventus che ringraziamo. Sarà molto formativo per tutto il gruppo”.