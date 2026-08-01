Finisce in un dirupo a Mongrando: ferito un giovane

Si è verificato nella notte un sinistro stradale a Mongrando. Intorno alle 2.40, il 118 ha segnalato un ferito in via Valle d’Aosta, richiedendo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Mongrando.

Il conducente, un giovane del 2005 di Ponderano, è uscito dalla sede stradale e ha terminato la corsa in una scarpata profonda circa otto metri. Il ragazzo ha riportato lievi ferite a un braccio ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il recupero del veicolo, data la posizione particolarmente difficile da raggiungere, è stata eseguita nel corso della mattinata. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.