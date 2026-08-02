Campiglia Cervo, l’escursione della Banda Soulia slitta a sabato 8 agosto

Sabato 8 agosto, a Campiglia Cervo, è in programma una passeggiata guidata alla scoperta delle borgate della “Banda Soulia” e del territorio dell’Alta Valle Cervo. L’appuntamento, inizialmente previsto per il 26 luglio e rinviato a causa delle previsioni di piogge abbondanti, è promosso dal Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso e dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della Rete Museale Biellese e della Valle dell’Acqua.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 al Parco delle Cave, in frazione Balma. La guida escursionistica ambientale Raffaella Restelli accompagnerà i partecipanti lungo un itinerario ad anello, con un dislivello positivo di 500 metri, che si svilupperà tra mulattiere, travès e tratti asfaltati. Il rientro è previsto intorno alle 18.30.

Il percorso toccherà cave di sienite, lavatoi, oratori, cappellette votive, pascoli e boschi, seguendo un’ampia porzione del “Sentiero che unisce”, nato per collegare le numerose borgate dell’Alta Valle Cervo. Il pranzo al sacco, a cura dei partecipanti, si terrà nella frazione Sassaia. Una volta raggiunto il capoluogo, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Sono consigliati abbigliamento comodo e scarpe da trekking. In caso di forte maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a sabato 22 agosto.