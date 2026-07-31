“Il Legno che Canta”, Simone Cutuli in concerto a Valdilana

Domenica 2 agosto, alle 17.30, la Chiesa della Sella di Borgo Sella, a Mosso, ospiterà il concerto del chitarrista Simone Cutuli, inserito nel programma del “Ville in Musica Festival”.
L’appuntamento rientra nella terza edizione della rassegna “Il Legno che Canta”, dedicata alla memoria del maestro Angelo Gilardino. Il programma comprende musiche di Telemann, Brahms, Pasieczny e Dyens.
Prima dell’esibizione, alle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata al museo, curata dalla Delegazione FAI di Biella.