Piedicavallo, gara di tarocchi in ricordo di Ettore Zorio Prachin

Domenica 2 agosto, alle 14.30, la Società degli Operai di Piedicavallo organizza una gara di tarocchi in memoria di Ettore Zorio Prachin. Al termine è prevista un’apericena nella sede dell’associazione.
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