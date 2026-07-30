Gaglianico, ultimato l’intervento di moderazione del traffico lungo via Marconi

Sono terminati in questi giorni i lavori per un innovativo intervento di moderazione del traffico per rendere più sicuro Via Marconi (realizzata con fondi della Regione Piemonte) con lo scopo di rallentare il traffico motorizzato così da tutelare la mobilità ciclo-pedonale.

La strada che si collega con la frazione Falciano di Gaglianico a Sandigliano ha la caratteristica di strada locale inserita in un bel paesaggio dagli spiccati caratteri ambientali che ne favorisce l’utilizzo anche per attività sportive come corsa, passeggiate e giri in bicicletta.

Per questo si è realizzato un intervento che consenta a tutti un utilizzo del percorso più rispettoso delle fasce più deboli nell’utilizzo della strada: in particolare l'intervento consiste nella realizzazione di un restringimento della carreggiata che obbliga gli automobilisti a rallentare e, nei casi di traffico proveniente da entrambe le direzioni, a dare precedenza secondo la segnaletica prevista; questo accorgimento, ampiamente utilizzato in contesti urbani sia in Italia che all’estero, ha l'obiettivo di ridurre la velocità di percorrenza senza ricorrere esclusivamente a dossi o altri dispositivi di rallentamento.

La diminuzione della velocità comporta importanti benefici in termini di sicurezza, inoltre una strada caratterizzata da un traffico più lento diventa uno spazio maggiormente condiviso, nel quale pedoni, ciclisti e residenti possono muoversi con maggiore tranquillità.

La strettoia a senso unico alternato contribuisce inoltre a migliorare la qualità dello spazio pubblico, trasformando una strada concepita esclusivamente per il transito dei veicoli in un ambiente più vivibile e attento alle esigenze della comunità; la moderazione della velocità del traffico favorisce infatti una maggiore percezione di sicurezza, incentiva gli spostamenti a piedi e promuove una mobilità più sostenibile.

Questo intervento rappresenta un investimento nella qualità urbana e nella tutela delle persone, contribuendo a creare un ambiente più sicuro, accessibile e vivibile per tutti gli utenti della strada e verrà potenziato anche con la realizzazione di un collegamento viario ad uso della mobilità pedonale e ciclabile tra la via XX Settembre, nei pressi del cimitero urbano, fino all’intersezione con via Piave; in questo caso si utilizza un percorso già esistente che risulta sterrato e che necessita di interventi di riqualificazione.

La realizzazione del percorso pedonale e ciclabile di connessione tra via XX Settembre e via Piave, contribuirà all’incentivazione della eco-mobilità e svolgerà un’importante funzione all’interno della rete urbana di Gaglianico.

“Le aeree urbane come nel paese di Gaglianico - commenta il sindaco Paolo Maggia - hanno sempre più necessità di introdurre correttivi e miglioramento per rendere le strade più sicure nella loro fruizione questo intervento rientra infatti in un progetto più articolato che da anni portiamo aventi per garantire maggiore fruibilità in tutto il paese a pedoni, ciclisti e automobilisti cosa che sempre più ci deve far tendere verso Gaglianico paese del buon vivere”.