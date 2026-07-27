85 nuove borse di studio assegnate da Fondazione Zegna per la 13° edizione della Founder’s Scholarships

Con 85 nuove borse di studio assegnate per l’anno accademico 2026/27, l’Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship rinnova il proprio impegno a favore dei giovani talenti, sostenendone il percorso accademico presso alcune tra le più prestigiose università e i principali centri di eccellenza internazionali.

L’Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship promossa da Fondazione Zegna, con un contributo annuo fino a 1 milione di euro, seleziona i candidati attraverso un comitato di selezione composto da autorevoli esponenti del mondo accademico e da membri della famiglia Zegna, sulla base delle candidature provenienti dalle principali università e scuole di eccellenza italiane.

L’edizione 2026/27 conferma il forte orientamento verso le discipline STEM e biomedicali, con oltre il 50% dei borsisti che intraprenderà percorsi di studio, specializzazione e ricerca in queste aree. Si rafforza inoltre la dimensione internazionale del programma: il 72% dei beneficiari è stato ammesso in università incluse nella Top 60 del Times Higher Education World University Rankings in America, UK, Europa. Cresce inoltre la presenza di destinazioni accademiche in Asia, con cinque borsisti che proseguiranno il proprio percorso presso Tsing Hua University (Pechino), National University of Singapore e Nanyang Technological University (Singapore).

Con la tredicesima edizione, il programma raggiunge quota 646 borse di studio assegnate in 13 anni e consolida una comunità di ricercatori, professionisti e leader uniti dall’eccellenza accademica e dalla volontà di mettere le competenze maturate all’estero al servizio dell’Italia.

Il programma è stato celebrato il 24 luglio in occasione dell’incontro annuale tra i nuovi borsisti e la community degli alumni dell’Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship. Alla presenza di Gildo Zegna, l’evento ha favorito il dialogo tra generazioni, la condivisione di esperienze e il rafforzamento del senso di appartenenza, riaffermando il valore della restituzione alla collettività come principio fondante del progetto e parte viva dell’eredità del Fondatore.

Gildo Zegna ha dichiarato: “Il talento e il merito sono da sempre due valori fondanti della nostra famiglia, fin dai tempi del Fondatore. Per questo ogni anno sosteniamo valorosi giovani determinati e ambiziosi offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i migliori contesti accademici del mondo. L’obiettivo è aiutarli a sviluppare competenze, visione internazionale e una leadership fondata su etica e senso di responsabilità affinché possano, al loro rientro in Italia, mettere a disposizione il proprio bagaglio conoscitivo. Il valore più grande della Founder’s Scholarship risiede proprio in questo: creare un ponte tra i giovani e il futuro del nostro Paese, trasformando un’opportunità individuale in un patrimonio collettivo”.