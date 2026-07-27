Sversamento di ghiaia sulle strade di Biella, mattinata interventi per ripristinare la sicurezza

Mattinata di disagi per la viabilità locale a causa dello sversamento di ghiaia da parte di un mezzo pesante lungo diverse arterie della città di Biella. L'episodio è stato segnalato da diversi automobilisti a partire dalle 8.30 di oggi, 27 luglio, quando il materiale ha reso particolarmente scivoloso il manto stradale in più punti, rendendo necessario un tempestivo intervento per mettere in sicurezza la circolazione.

Le zone interessate sono state corso San Maurizio, via Cottolengo, via Candelo e via Rivetti, dove sono entrati in azione gli agenti della Polizia Locale e il personale incaricato della pulizia della carreggiata. Le operazioni hanno richiesto diverse ore di lavoro per rimuovere il materiale e ripristinare le condizioni di sicurezza. Per consentire gli interventi, alcune corsie sono state temporaneamente chiuse al traffico, con inevitabili rallentamenti e modifiche al traffico durante tutta la mattinata.

Le attività di ristabilimento si sono concluse intorno alle 12.30 con la circolazione tornata progressivamente alla normalità. Non si segnalano particolari conseguenze per persone o veicoli mentre sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni della vicenda.