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CRONACA | 27 luglio 2026, 14:00

Scontro tra mezzi a Cossato, in ospedale una donna

Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Scontro tra mezzi a Cossato, in ospedale una donna (foto di repertorio)

Scontro tra mezzi a Cossato, in ospedale una donna (foto di repertorio)

C’è una persona ferita nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 di ieri, 26 luglio, all’incrocio tra via Mazzini e via Lamarmora, nel comune di Cossato. 

A rimanere coinvolti un furgoncino, condotto da un uomo di 69 anni, e un automezzo, con a bordo una 43enne. Proprio quest’ultima è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118 prima del trasporto al Pronto Soccorso in codice verde. 

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.

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g. c.

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