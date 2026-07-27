Scontro tra mezzi a Cossato, in ospedale una donna

C’è una persona ferita nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 di ieri, 26 luglio, all’incrocio tra via Mazzini e via Lamarmora, nel comune di Cossato.

A rimanere coinvolti un furgoncino, condotto da un uomo di 69 anni, e un automezzo, con a bordo una 43enne. Proprio quest’ultima è stata soccorsa e assistita dal personale sanitario del 118 prima del trasporto al Pronto Soccorso in codice verde.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.