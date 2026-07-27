Curino piange la morte del sindaco Adriano Buzio, il ricordo del ministro Pichetto

Comunità di Curino in lutto per la morte del sindaco Adriano Buzio, avvenuta nelle scorse ore nella cittadina di Santhià, dove risiedeva da tempo. Aveva 80 anni. Dal 2009, per 4 mandati di fila, aveva guidato il suo paese con competenza e passione.

A ricordarlo in queste ore il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto: “Ho appreso con profondo dolore della scomparsa del sindaco di Curino Adriano Buzio. La nostra comunità perde un amministratore che ha dedicato con impegno, senso delle istituzioni e spirito di servizio il proprio lavoro al bene del territorio e dei suoi cittadini. In questo momento di grande tristezza, desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Curino”.

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.