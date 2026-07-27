Biella, un’altra anziana derubata al cimitero di Chiavazza: coppia di sconosciuti in fuga con due anelli

Un altro furto si è verificato al cimitero di Chiavazza. Stando alle prime ricostruzioni, un'anziana di circa 88 anni sarebbe stata avvicinata da una coppia di persone, un uomo e una donna (descritti come di origine straniera) che, con un pretesto, le avrebbero sfilato con forza due anelli che portava alle dita.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 26 luglio, all’esterno del campo santo. Una volta ottenuti i preziosi, i due si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Dopo aver contattato il 112, sono giunti velocemente sul posto gli agenti della Questura di Biella per effettuare i primi rilievi e raccogliere le testimonianze utili alle indagini.

Sono ora in corso i dovuti accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dei due presunti responsabili. Inoltre, se qualcuno avesse assistito alla scena o abbia notato movimenti sospetti nella zona non esiti a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

Non è la prima volta che un furto avviene nell’area del cimitero di Chiavazza, sempre ai danni di persone anziane: lo scorso giugno, già una pensionata di circa 80 anni era stata derubata della collana d’oro mentre si recava in visita alla lapide del marito. In quel caso, era stata abbracciata da una sconosciuta che le aveva privato del gioiello che portava al collo. L’episodio aveva profondamente colpito la comunità del rione.