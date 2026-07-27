Quaregna Cerreto, chiude la scuola dell’infanzia di Cerreto Castello: dal 2027 gli iscritti a Valdengo

A Quaregna Cerreto sono presenti due plessi di scuola dell'infanzia: quella di Quaregna e la Scuola dell'infanzia di Cerreto Castello, entrambe parte dell'istituto comprensivo di Valdengo. E la scuola dell’infanzia di Cerreto Castello chiuderà i battenti a giugno 2027. È questa la decisione maturata dall’amministrazione comunale di Quaregna Cerreto dopo un’attenta valutazione sui numeri degli iscritti e sul futuro del servizio scolastico sul territorio.

A spiegare la scelta è il sindaco Katia Giordani, che parla di una decisione sofferta, ma inevitabile: "È un ragionamento al quale abbiamo lavorato molto. Ben venga che la scuola dell’infanzia di Valdengo sia diventata statale, perché rappresenta sicuramente un valore aggiunto per tutti. Tuttavia questo ha portato anche a una concentrazione delle iscrizioni, soprattutto da parte delle famiglie di Cerreto verso Valdengo, e per il 2026/2027 ci troviamo con numeri troppo bassi, non ha senso tenere due scuole dell'Infanzia in uno stesso Comune se vengono meno le condizioni".

L’attenzione dell’amministrazione ora sarà rivolta alla scuola dell’infanzia di Quaregna, che potrebbe registrare un numero importante di iscritti. "Continueremo a monitorare la situazione – spiega il sindaco – ma non possiamo tenere aperta una scuola con pochi bambini".

La decisione arriva dopo anni in cui il Comune ha cercato di mantenere attivo il plesso di Cerreto nonostante il calo progressivo delle iscrizioni, anche per la vicinanza con Valdengo. "Abbiamo cercato di tenere duro, ma i numeri non tornano. Non possiamo avere due scuole nel nostro Comune, una a Quaregna con 23 bambini su una capienza di 55 posti e una a Cerreto con una capienza di 28 posti e solo 10 iscritti".

L’amministrazione aveva già affrontato il tema in passato, anche alla luce delle indicazioni arrivate dagli enti superiori. "Avevamo sentito la Regione e la funzionaria Lapidari già anni fa ci aveva detto che, nell’ottica della razionalizzazione, era necessario contenere i numeri. Noi abbiamo comunque mantenuto aperta la scuola, ma ora non è più possibile. Forse avremmo dovuto chiudere prima, ma abbiamo voluto arrivare fino all’ultimo. Rimane ancora un anno scolastico".

Il Comune guarda però anche al possibile futuro dell’edificio di Cerreto. "Valuteremo un’eventuale trasformazione in nido, se ci sarà una richiesta in tal senso. Inoltre abbiamo già dato mandato a un tecnico per uno studio di fattibilità per la riqualificazione della struttura".

Tra gli interventi necessari ci sarebbero anche lavori di manutenzione e adeguamento, come la sostituzione dei serramenti. «Per mantenerlo come asilo avremmo dovuto affrontare una ristrutturazione importante. La scuola di Quaregna invece è una struttura più nuova e maggiormente rispondente alle esigenze dei bambini".

Il sindaco sottolinea infatti le differenze tra i due plessi: "A Quaregna ci sono due aule, un salone giochi, una stanza per il riposo, la mensa e un cortile molto ben strutturato. A Cerreto invece c’è una stanza unica più piccola, la mensa viene utilizzata anche come aula e i bagni sono direttamente sulla stanza principale. A Quaregna gli ambienti sono più isolati e adatti alle attività dei bambini".

La chiusura della scuola dell’infanzia di Cerreto, precisa Giordani, non significherà però l’abbandono dello stabile: "Non sarà una cattedrale nel deserto. Sarà una struttura che potrà essere fruibile dalla popolazione e dalle associazioni".