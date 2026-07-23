Graglia, curva troppo stretta e il tir bloccato nel curvone prima del Santuario

Intervento dei Carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 22 luglio a Graglia per un problema di viabilità in località Casale Montari, lungo la strada che porta al Santuario.

Intorno alle 18 al numero unico di emergenza 112 è arrivata la segnalazione della presenza di un tir rimasto bloccato nel curvone prima del Santuario, una situazione che, secondo quanto riferito, non sarebbe nuova in quella zona.

Sul posto è intervenuto un equipaggio dei Carabinieri che ha verificato la situazione. Il mezzo pesante era condotto da un uomo di origine slovena, classe 1971, che è riuscito a riprendere la marcia grazie all'intervento di un collega, il quale lo ha aiutato nelle manovre necessarie per liberare il camion e consentirgli di proseguire il viaggio.

La viabilità è quindi tornata alla normalità senza ulteriori conseguenze.