Cantieri e lavori sulla SP223, semaforo e senso unico alternato a Strona

Cantieri e lavori in vista sulla SP223 Crocemosso-Lessona, nel comune di Strona. Come riportato nell’ordinanza provinciale, verrà modificata la viabilità mediante un restringimento della carreggiata e l’istituzione di un senso unico rallentato regolato da impianto semaforico mobile, dal km 4+050 al km 4+100. Tale misura resterà in vigore dal 27 luglio al 31 agosto, dalle 7 alle 18.
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