Chiude il negozio di alimentari, Casapinta ha la soluzione: ecco il mercatino in piazza FOTO

Buona la prima per il nuovo mercatino di prossimità che, da martedì scorso, ha aperto la propria attività nel centro di Casapinta così da offrire ai residenti un servizio essenziale dopo la chiusura del negozio di alimentari del paese, avvenuta lo scorso maggio.

L’inaugurazione del banco del formaggiaio è stata accolta positivamente, con un'ottima partecipazione della popolazione. Nel corso del pomeriggio, tra le 16 e le 18.30, nel piazzale di via Roma, vicino all’ufficio postale, l'afflusso è stato costante, segno di quanto il servizio fosse particolarmente sentito da tutta la comunità.

Al termine della giornata inaugurale, l'amministrazione comunale ha voluto salutare l'avvio del progetto con un brindisi augurale di benvenuto, condiviso con i cittadini presenti e con l'ambulante che gestisce il punto vendita.

L'offerta non si limita a formaggi e latticini: sul banco sono disponibili anche numerosi prodotti di uso quotidiano, tra cui pasta, riso, zucchero, caffè, sale, uova, biscotti, grissini, dolci, tonno, verdure in scatola, affettati, olio e aceto, a cui si aggiungono altri articoli su prenotazione così da ampliare l’offerta in base alle esigenze dei residenti.

Il progetto, però, potrebbe presto ampliarsi: dopo la pausa estiva, infatti, è previsto l'arrivo di una nuova realtà come il banco del venditore di verdura, che andrebbe a completare l'offerta di prodotti freschi, rendendo il mercatino una meta indispensabile per l’intera comunità.