Carabinieri e Diocesi Biella insieme per la prevenzione, a Bioglio un incontro contro le truffe agli anziani FOTO

Nella giornata del 21 luglio, presso il suggestivo Santuario di Banchette, a Bioglio, si è tenuta un'importante iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Stazione Carabinieri di Bioglio, mirata alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L'occasione si è presentata a margine della solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Biella Roberto Farinella. Approfittando della notevole affluenza di fedeli — circa 70 persone presenti —, il Maresciallo Gabriele Di Simone, comandante interinale della locale Stazione Carabinieri, ha preso la parola per un momento di incontro e confronto con la cittadinanza.

L'intervento è stato focalizzato sul delicato tema delle truffe ai danni di persone anziane o vulnerabili, un fenomeno odioso che l'Arma dei Carabinieri combatte quotidianamente non solo con l'attività repressiva, ma soprattutto attraverso la capillare informazione sul territorio.

Nel corso dell'incontro, il Maresciallo Di Simone ha illustrato le modalità più frequenti con cui i malintenzionati cercano di raggirare le vittime, fornendo consigli pratici e comportamenti da adottare per evitare di cadere in trappola. Contestualmente, sono stati distribuiti ai presenti gli opuscoli informativi dedicati, realizzati dall'Arma per offrire un supporto chiaro e immediato. L'iniziativa testimonia ancora una volta la costante vicinanza dei Carabinieri alle comunità locali e la fondamentale sinergia con le istituzioni religiose del territorio per la protezione dei cittadini più fragili.

L'Arma ricorda: in caso di dubbi, persone sospette alla porta o telefonate anomale, non esitate a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o la Stazione Carabinieri più vicina.