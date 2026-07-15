Danza, Viola Turano è vicecampionessa italiana a Rimini FOTO

Sabato 4 luglio, presso Rimini Fiera, sono ufficialmente iniziati i Campionati Italiani 2026 della FIDESM, la Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

Presente anche l’atleta biellese Viola Turano di Cossato, che ha gareggiato nelle seguenti categorie della sezione Danze Accademiche over 17 classe AS: danza classica, repertorio e modern contemporary. Alla fine, ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana con il suo assolo di danza classica.

La giovane ha rappresentato l'associazione sportiva AeffeDanzaland di Legnano dei maestri Barbara Rattazzi e Alessandro Firmo e studia presso la Broadway Dance Academy di Biella diretta da Giovanni Damilano.

La coreografia vincente è stata curata dalla sua mamma e insegnante Wanda Fiorellino. "Sono soddisfatta del risultato ottenuto – confida - Dopo la maturità, con i campionati, si conclude un anno intenso e pieno di emozioni".