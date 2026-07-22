Biella, il Comune investe 100mila euro per manutenzione e sicurezza delle aree gioco

L’amministrazione comunale di Biella mette in campo un nuovo intervento per migliorare la sicurezza, il decoro e la qualità dei parchi cittadini. Si tratta di 100.000 euro stanziati per la manutenzione e la riqualificazione delle aree gioco, con l’obiettivo di intervenire sulle criticità emerse dalle verifiche effettuate nei mesi scorsi e garantire spazi sempre più sicuri e accoglienti per bambini e famiglie. Ad annunciarlo l’assessore con delega a Parchi e Giardini, Luca Castagnetti.

Il finanziamento arriva dopo il completamento del censimento delle attrezzature ludiche presenti nei 29 parchi cittadini, un’attività che ha permesso di avere un quadro aggiornato della situazione e di individuare gli interventi necessari. Le procedure per affidare i lavori sono in corso e l’Amministrazione punta ad avviare gli interventi nelle prossime settimane.

Negli ultimi anni sono già stati realizzati diversi lavori di riqualificazione, tra cui l’intervento concluso nel 2025 che ha interessato il parco giochi di Oropa, il parco giochi di piazza del Monte nel quartiere Riva e il giardino Alpini d’Italia nel quartiere Vernato, oltre alla posa di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti in diverse zone della città.

«La sicurezza dei bambini e la cura degli spazi pubblici sono una priorità per questa amministrazione – dichiara Castagnetti –. Abbiamo scelto di intervenire con una programmazione concreta, partendo da una verifica completa delle condizioni dei parchi e mettendo a disposizione risorse importanti per risolvere le criticità presenti».