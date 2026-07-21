Biella, il sindaco Olivero al Questore: “Solidarietà alla Polizia di Stato e vicinanza agli agenti feriti”

Il sindaco di Biella Marzio Olivero ha inviato una lettera al Questore Delia Bucarelli per esprimere, a nome della città, solidarietà alla Polizia di Stato e vicinanza agli agenti rimasti feriti negli scontri avvenuti ieri sera a Bologna.

«Pur colpito dalla tragica morte di Abderrahim Fakir – scrive il sindaco – desidero esprimere sentitamente la solidarietà della Città di Biella alla Polizia di Stato e la vicinanza ai suoi uomini rimasti feriti». Il sindaco ha inoltre chiesto al Questore di portare agli agenti e alle loro famiglie «l'abbraccio della nostra città», rinnovando la gratitudine per il quotidiano impegno a difesa dell'ordine pubblico e della legalità.

Nella lettera, infine, Olivero stigmatizza ogni tentativo di strumentalizzare quanto accaduto per «svilire le Forze dell'Ordine», ribadendo «la nostra incondizionata riconoscenza» nei confronti di chi ogni giorno è impegnato a garantire sicurezza e legalità.