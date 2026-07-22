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POLITICA | 22 luglio 2026, 10:40

Lega, Simonetti: “L’Autonomia differenziata compie un importante passo in avanti”

Lega, Simonetti: “L’Autonomia differenziata compie un importante passo in avanti”

Lega, Simonetti: “L’Autonomia differenziata compie un importante passo in avanti”

La Camera dei Deputati ha approvato gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni, fra cui il Piemonte.

“L’Autonomia differenziata non nasce dal nulla: è prevista dalla nostra Costituzione – spiega Roberto Simonetti, segretario provinciale Lega Biella. -  Per il Piemonte significa dimostrare la propria capacità amministrativa esercitando ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie della protezione civile, delle professioni, della previdenza complementare e integrativa, nonché nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. Per troppo tempo, le realtà locali hanno subito gli effetti dell’eccessivo centralismo. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: dispersione di risorse, livelli amministrativi che si sovrappongono, cittadini che attendono risposte per tempi troppo lunghi, indefiniti, inconferenti con la realtà quotidiana. Lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Piemonte sull’autonomia nasce per rispondere a questi problemi. Un passo concreto verso un modello amministrativo più efficiente, con cui offrire servizi allineati alle esigenze di cittadini, enti ed imprese locali, nel pieno rispetto dell’interesse nazionale”.

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c. s. Lega Biella g. c.

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