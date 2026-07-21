Liste d’attesa, Agenas indica il Piemonte tra le buone pratiche nazionali

Il sistema sviluppato dalla Regione Piemonte per ottimizzare la gestione delle prenotazioni e l’utilizzo delle agende sanitarie è stato indicato da Agenas tra le buone pratiche nazionali efficaci e replicabili in altri contesti territoriali.

«Il problema delle liste d’attesa non è risolto, ma vedere certificato un miglioramento ci aiuta ad andare nella direzione giusta – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi –Agenas, infatti, certifica la qualità del lavoro che il Piemonte sta portando avanti attraverso l’innovazione e una gestione sempre più efficiente delle risorse disponibili. Il nostro sistema di gestione delle agende viene indicato a livello nazionale come una buona pratica efficace e replicabile: è un risultato importante, ottenuto grazie al lavoro della Direzione regionale, delle aziende sanitarie e di tutti i professionisti coinvolti».

Il riconoscimento è contenuto nel primo Bollettino Liste d’attesa, aggiornato al 30 giugno 2026, che dedica al Piemonte una specifica sezione sulle soluzioni organizzative introdotte per utilizzare in modo più efficiente gli appuntamenti disponibili e favorire le classi di priorità più urgenti. Agenas individua infatti nel modello piemontese una delle esperienze in grado di produrre risultati concreti e potenzialmente applicabile anche in altre realtà regionali.

In particolare, il Piemonte ha introdotto la funzione di equiparazione delle priorità, che consente alle richieste più urgenti di utilizzare gli spazi rimasti liberi nelle agende e inizialmente riservati alle priorità inferiori. Il sistema opera automaticamente ed è attivo sul 97% delle agende.

A questa misura si aggiunge il rilascio automatico delle fasce orarie: gli appuntamenti rimasti inutilizzati vengono resi disponibili a tutti gli assistiti 72 o 48 ore prima, evitando la perdita degli slot e aumentando le possibilità di prenotazione per le priorità più urgenti. Secondo Agenas, grazie a queste soluzioni la performance delle prenotazioni con priorità B è passata, nell’arco di tre anni, da valori intorno al 50% a valori superiori al 95%.

Il Bollettino registra inoltre un miglioramento del dato complessivo relativo alle prime visite: nel primo semestre del 2026 il rispetto dei tempi di garanzia in Piemonte sale dal 69,4% al 71,5%. La Regione viene inserita da Agenas tra le tre realtà che, pur mantenendo un valore inferiore all’80%, mostrano un andamento positivo rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che indica un’inversione di tendenza, ma sul quale è necessario continuare a intervenire.

Per gli esami diagnostici il Piemonte si mantiene invece sopra la soglia dell’80%, con l’81,7% delle prenotazioni garantite entro i tempi previsti, rispetto all’82,5% del primo semestre 2025.

«Leggiamo tutti i dati con grande serietà e senza nascondere le criticità – prosegue Riboldi – Il miglioramento delle prime visite dal 69,4% al 71,5% conferma che la direzione intrapresa è quella corretta, ma il livello raggiunto non è ancora quello che vogliamo garantire ai piemontesi. Dobbiamo quindi accelerare ulteriormente. Allo stesso tempo, il riconoscimento di Agenas e il risultato ottenuto sulle prenotazioni in priorità B dimostrano che le soluzioni organizzative introdotte stanno funzionando e rappresentano una base concreta sulla quale continuare a costruire».