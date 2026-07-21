Nucleare, a Roma "Da Fermi al Futuro” con il ministro Pichetto e il commissario Ue Jorgensen

Terzo appuntamento con i Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile, ideati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Unioncamere: questa volta a Roma, mercoledì 22 luglio, all’Ara Pacis (con inizio alle 17), l’iniziativa “Da Fermi al futuro” porterà sul palco istituzioni nazionali ed europee, imprese e stakeholder, per confrontarsi sulle prospettive del nuovo nucleare, mentre il disegno di legge delega, dopo l’ok della Camera, è all’attenzione della Commissione Ambiente del Senato.

Come accaduto già nei “Dialoghi” di Torino e Napoli, sarà presente il ministro Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal Direttore di Open Franco Bechis, che aprirà anche i lavori assieme al Presidente di Unioncamere Andrea Prete. È prevista inoltre la partecipazione all’iniziativa del Commissario europeo per l’Energia, Dan Jorgensen, intervistato dal giornalista Gianluca Brambilla.

Un key-note speech del giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone rievocherà la figura e l’eredità scientifica di Enrico Fermi, guardando alle sfide energetiche del futuro. La tematica del nucleare sostenibile verrà inoltre sviluppata con due interviste della giornalista Sara Menafra a Pierluigi Bersani e Chicco Testa.

Nel corso del dibattito, verrà esaminato l’approccio di altri Paesi europei al mix energetico, con il contributo del Direttore Generale Domanda ed Efficienza Energetica del MASE Andrea Felici e di Nicola Ippolito, Dirigente della Divisione Nucleare del Ministero. Concluderà l’iniziativa una tavola rotonda con aziende e stakeholder, cui parteciperanno Edoardo Ventafridda di Giovani Blu, Edoardo De Luca di Enel, Monica Tommasi di Amici della Terra e Daniela Gentile, AD di Ansaldo Nucleare.