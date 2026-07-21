EDISU Piemonte: pubblicato il bando per le borse di studio 2026/27

EDISU Piemonte ha pubblicato il Bando di concorso per le Borse di Studio e il Servizio abitativo per l'Anno Accademico 2026/27 rivolto agli studenti che frequentano un Ateneo piemontese o le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA con sede legale in Piemonte e che siano in possesso dei requisiti economici richiesti. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà necessario soddisfare anche i requisiti di merito indicati dal Bando.

Le candidature potranno essere presentate dal 22 luglio fino alle ore 12 del 4 settembre 2026 attraverso il sito www.edisu-piemonte.it accedendo all'area “Servizi online” con Spid o Cie.

Il bando 2026/2027 conferma i principali strumenti di sostegno già previsti negli anni scorsi: detrazioni per l'abitazione, tariffe agevolate delle mense universitarie, incentivi alla mobilità internazionale e condizioni specifiche per gli studenti iscritti al semestre filtro nei corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria. Ma introduce anche novità per ampliare ulteriormente le opportunità offerte agli universitari.

“Il nuovo bando prevede un adeguamento degli importi delle borse di studio in base all'indice Istat con un aumento del 1,4% per gli studenti full-time. L'estensione di un semestre della possibilità di accedere alla borsa di studio per gli studenti part-time e procedure più semplici per gli universitari provenienti da Paesi interessati da conflitti. Sono inoltre integrate nel bando anche le misure destinate a studenti con invalidità pari o superiore al 46% iscritti al collocamento mirato. Anche sul fronte della residenzialità grazie agli investimenti del PNRR saranno messi a disposizione 500 posti letto in più, superando la quota di 3.100 in totale. Il bando 2026/27 conferma dunque l'attenzione ad offrire servizi sempre più vicini alle esigenze di quanti si rivolgono al nostro Ente” dichiara Roberta Piano, presidente di EDISU Piemonte.

"Una Regione cresce se crea le condizioni perché ogni giovane possa costruire il proprio futuro in base alle proprie capacità, non alle proprie possibilità economiche. È questa la visione che guida il nostro impegno sul diritto allo studio. Dopo aver garantito lo scorso anno la borsa a tutti i 21.086 studenti idonei, continuiamo a investire per offrire servizi sempre più efficaci e vicini alle esigenze degli universitari. Vogliamo un Piemonte che trattenga i talenti, ne attragga di nuovi e dia a ciascuno l'opportunità di trasformare il proprio percorso di studio in un progetto di vita” afferma Daniela Cameroni, assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte.

Nello scorso bando, relativo all'anno accademico 2025/26, EDISU Piemonte ha erogato benefici a 21.086 studenti idonei, cifra record per l'Ente, con uno stanziamento complessivo di 114.792.469 euro.