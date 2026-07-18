Riciclo plastica, MASE: prosegue confronto con filiera e Regioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prosegue il lavoro del Tavolo di monitoraggio per la filiera dei rifiuti plastici, attivo dall’ottobre 2025, e annuncia una nuova sessione nei prossimi giorni per affrontare le criticità che continuano ad interessare il settore.

Il tavolo, che riunisce ISPRA, ENEA e le principali rappresentanze della filiera (ANCI, Utilitalia, Confindustria, CONAI, COREPLA e altre associazioni di settore), ha già avviato iniziative concrete: l’attivazione di ANAC sui CAM negli appalti pubblici e un protocollo con l’Agenzia delle Dogane sui controlli alle importazioni. L’8 luglio si è inoltre svolto un confronto tecnico regionale straordinario sulle criticità di raccolta e stoccaggio.

Obiettivo della prossima riunione sarà condividere un quadro aggiornato con operatori, Regioni e Comuni e definire le ulteriori azioni necessarie a garantire la piena operatività del sistema di riciclo degli imballaggi in plastica.

Il Ministero conferma dunque il proprio impegno a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, al fine di assicurare la continuità del servizio, tutelare gli obiettivi di economia circolare e sostenere una filiera strategica per il sistema ambientale e produttivo del Paese.