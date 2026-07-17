A Biella una raccolta firme per fermare l'abbattimento di alberi

Fermare l'abbattimento di alberi a Biella. E' questo l'obiettivo della raccolta firma alla quale ha dato il via la minoranza in consiglio a Biella attraverso charge.org: Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C’è , Buongiorno Biella, MoVimento 5 Stelle Biella, CostruiAmo Biella e Alleanza Verdi Sinistra Biella.

"L’idea di tagliare, spostare o eliminare altro verde nel centro di Biella è pura follia, soprattutto di fronte ai cambiamenti climatici in corso", si legge nella presentazione dell'iniziativa. L'opposizione sottolinea come gli alberi non solo abbelliscano le strade, ma fungano da polmoni verdi cruciali che aiutano a purificare l’aria che respiriamo. Nello scritto fanno anche riferimento al Global Forest Watch che sostiene attraverso speficici dati che gli alberi urbani possono abbassare la temperatura nelle città fino a 5 gradi, contribuendo a combattere l’effetto isola di calore. "Abbatterli - scrivono le minoranze - significa quindi andare incontro a estati ancora più torride e condizioni ambientali insostenibili".

Per tutti questi motivi Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C’è , Buongiorno Biella, MoVimento 5 Stelle Biella, CostruiAmo Biella e Alleanza Verdi Sinistra Biella chiedono al sindaco di Biella e alla giunta comunale di riconsiderare immediatamente il loro progetto di riduzione delle aree verdi e di impegnarsi a mantenere e incrementare il nostro patrimonio arboreo. "È fondamentale che le decisioni prese oggi rispecchino l’urgenza di agire a favore del clima e della salute della comunità - concludono -. Abbiamo bisogno di più alberi e meno cemento. Non il contrario".