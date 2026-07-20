Biella, ecco il Fondo di Rotazione Provinciale per sostenere i piccoli comuni

La Provincia di Biella compie un nuovo passo concreto a sostegno dei comuni del territorio con l'istituzione di un Fondo di Rotazione Provinciale per l'anticipazione di liquidità ai comuni con meno di 1.000 abitanti.

Il Fondo, finanziato con una dotazione iniziale di 1 milione di euro, permetterà ai piccoli comuni di ottenere anticipazioni di liquidità per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), delle opere pubbliche finanziate da Regione, Stato o altri Enti, evitando rallentamenti o blocchi dei cantieri dovuti ai tempi di erogazione dei contributi. Le anticipazioni saranno concesse senza alcun onere finanziario per i comuni e verranno restituite una volta incassati i finanziamenti previsti.

Un intervento che assume un valore ancora più significativo se si considera che, nel Biellese, 36 dei 74 comuni hanno meno di 1.000 abitanti. Sono proprio queste realtà che, più frequentemente, possono incontrare difficoltà nella gestione della liquidità e il fondo rappresenta una risposta a questa esigenza. Pur avendo ottenuto i finanziamenti necessari per realizzare un'opera pubblica, infatti, i comuni sono spesso costretti ad anticipare somme che, soprattutto nei bilanci dei piccoli enti, non sono facilmente disponibili, prima di ricevere i contributi, con il rischio di rallentare o sospendere i lavori.

Grazie al nuovo strumento provinciale, i comuni che ne avranno i requisiti e presenteranno domanda, secondo le modalità previste dall'apposito avviso pubblico che verrà pubblicato la prossima settimana sul sito istituzionale della Provincia, potranno ottenere un'anticipazione di liquidità, superando queste criticità e garantendo la continuità dei cantieri. Con questa iniziativa la Provincia di Biella diventa una tra le prime province a dotarsi di uno strumento di questo tipo, confermando concretamente di essere la Casa dei Comuni, un punto di riferimento per le amministrazioni.

«Ho sempre sostenuto che la Provincia debba essere davvero la “Casa dei Comuni” e con questo Fondo mantengo l’impegno preso con i miei colleghi sindaci. Vogliamo che nessun piccolo comune sia costretto a fermare un'opera di cui il territorio ha bisogno per mancanza di liquidità. Siamo sempre al fianco dei sindaci e quindi anche dei cittadini biellesi. Questa è una provincia che non lascia indietro nessuno e che vuole continuare a fare squadra per contribuire allo sviluppo dell'intero territorio provinciale», dichiara il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo. Una misura innovativa che conferma la vicinanza dell'ente al territorio e alle amministrazioni locali.