Dal Nord Ovest – Tragedia in montagna, morta una donna durante un’escursione

Sono durate tutta la notte le operazioni per individuare un'escursionista dispersa nel comune di Groscavallo, nel Torinese. Le operazioni sono iniziate ieri sera, intorno alle 21, quando la struttura ricettiva in cui la donna era ospite ha lanciato l'allarme di mancato rientro.

Era partita alla mattina per un'escursione, comunicando la meta scelta, e si era scambiata dei messaggi con una conoscente ma poi se ne erano perse le tracce.

Le prime ricerche hanno dato esito negativo finché i Vigili del Fuoco, adoperando la tecnologia Imsi Catcher applicata ad un drone, hanno agganciato il segnale emesso dal telefono della donna fornendo un'indicazione più precisa del luogo in cui si trovava.

Successivamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, la squadra SAF dei Vigili del Fuoco e i Cinofili del Comando VVF di Aosta hanno provato a raggiungerla via terra senza riuscire poiché il terreno si presentava troppo impervio da affrontare al buio.

Alle prime luci dell'alba, con tecniche alpinistiche, le squadre si sono portate sulle coordinate individuando il corpo della donna in condizioni incompatibili con la vita, presumibilmente precipitata dal salto di rocce sovrastante. La Guardia di Finanza si è occupata delle operazioni di Polizia Giudiziaria e l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha in seguito recuperato la salma al verricello.