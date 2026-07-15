 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 15 luglio 2026, 18:40

Maltempo, sul Torinese arriva la pioggia ma si contano anche i danni della grandine

Precipitazioni diffuse nel pomeriggio di oggi: ci sono però casi in cui le conseguenze non sono state così piacevoli.

Maltempo, sul Torinese arriva la pioggia ma si contano anche i danni della grandine

Maltempo, sul Torinese arriva la pioggia ma si contano anche i danni della grandine

Era attesa ed è arrivata, ormai puntualissima come ogni previsione meteorologica. La pioggia nel primo pomeriggio di oggi si è manifestata portando un po' di break alla morsa del caldo che ormai da settimane attanaglia (anche) il capoluogo piemontese.

Maltempo che ha abbassato, almeno in parte, le temperature. Ma che in alcuni casi ha anche fatto danni più fastidiosi. E' successo per esempio alle porte di Torino, a Frossasco, dove la pioggia è diventata grandine e ha bucato le tende di alcune abitazioni, oltre a danneggiare anche auto in sosta e non solo.

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore